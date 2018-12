Furto in casa, rubano l’urna con le ceneri della madre: “Aiutateci a ritrovarla”

Speriamo che l’appello lanciato sul web aiuti i famigliari a ritrovare quella scatola così importante .

Hanno svaligiato una casa a Busto e si sono portati via un’urna in cui erano custodite le ceneri di una donna. A darne notizia è stata Graziella Leporati, la figlia. La casa è stata messa soqquadro dai ladri e le ceneri sparite, quelle della sua mamma. Non hanno rubato altro, solo quel contenitore dall’apparente basso valore economico, ma con un significato speciale per i cuori dei famigliari.

Sulla scatola, che i ladri potrebbero aver scambiato per un portagioie, un laccio d’oro. «Se qualcuno notasse questa scatola, abbandonata o buttata da qualche parte, ci avvisi subito. Dentro ci sono le spoglie della mia amata madre”. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’accorato appello della sig.ra Leporati, chiede a chiunque l’abbia ritrovata di restituire l’urna.

Un caso simile si era verificato il 16 novembre a Monza. Episodio analogo a Rimini il 23 dicembre 2011, oltre ai gioielli asportata l’urna che successivamente venne restituita. Speriamo nella stessa soluzione positiva per la sig.ra Leporati che sarà scossa dopo uno choc simile.