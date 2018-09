Furto in un appartamento, il vicino avvisa la Polizia. 33enne arrestato

Un uomo di 33 anni C.A., residente in un paese della provincia, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stato arrestato nella serata di sabato dalla Squadra Volante, impegnata nell’attività di controllo del territorio a Catanzaro.

L’uomo, infatti, è stato colto in flagranza mentre era intento a svaligiare un appartamento. Tutto ha inizio intorno alle 22:30 quando alla Sala Operativa della Questura arriva la segnalazione di un cittadino che aveva richiesto al 113 l’intervento della Polizia poiché aveva sentito forti rumori provenire dall’appartamento del suo vicino ed aveva visto una persona introdursi furtivamente da una finestra, mentre i proprietari erano temporaneamente assenti. Una volta giunti sul posto i Poliziotti hanno notato una piccola finestra rotta mentre dall’interno dell’abitazione provenivano rumori e nel buio si intravedeva la luce di una piccola torcia muoversi da una stanza all’altra.

Accortosi della presenza della Polizia il ladro ha tentato la fuga attraverso il balcone che dava sul retro dell’abitazione, dove però è stato prontamente bloccato dagli Agenti. Il sopralluogo dei poliziotti ha evidenziato che la casa era a soqquadro, la finestra del bagno e la zanzariera erano state scassinate e a terra sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso.

L’uomo aveva addosso 570 euro in banconote di diverso taglio, una catenina d’oro con un crocifisso, una fede nunziale, altri quattro anelli ed una catena d’oro, due paia di orecchini, e quattro orologi. Tutti oggetti trafugati all’interno dell’appartamento appena visitato.

Inoltre da ulteriori accertamenti gli uomini della Polizia hanno scoperto come il C. A. avesse in atto un Foglio di Via Obbligatorio, e già sottoposto ad Avviso Orale del Questore di Catanzaro. È stato così sottoposto ai domiciliari in attesa del procedimento per direttissima per il reato di furto continuato. L’uomo è stato poi denunciato in stato di libertà per l’inosservanza del Provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro.