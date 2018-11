Giovane 36enne scomparso, ricerche nel Lago Ampollino

È scomparso un giovane di 36anni. A dare l’allarme sono stati i familiari non vedendolo ritornare a casa. Le ricerche sono partite immediatamente e sono stati ritrovati l’auto e gli indumenti del 36enne lungo le sponde del lago Ampollino, sempre nel territorio di Aprigliano.

Si è attivato nell’immediato il comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza inviando sul posto la squadra di San Giovanni in Fiore, la squadra di soccorso acquatico e da Bari sono arrivati i sommozzatori che stanno già scandagliando i fondali del lago. I Carabinieri della locale stazione hanno avviato indagini a 360 gradi per far luce sulla scomparsa del 36enne.