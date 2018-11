Giovane di Montepaone beccato con 500 gr di marijuana, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio è stato svolto mediante l’impiego di numerose pattuglie delle dipendenti Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il prezioso supporto delle unità cinofile di Vibo Valentia.

In particolare, G.M., 24enne di Montepaone, è stato sorpreso con oltre 500 grammi di marijuana, occultata all’interno di un ripostiglio. Successivamente, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il suddetto materiale è stato sottoposto a sequestro e verrà inviato presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti), per le analisi qualitative di rito.

Nel medesimo contesto, 4 giovani della zona sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di oltre 15 grammi di marijuana nel corso di controlli alla circolazione stradale, eseguiti sulle principali arterie del comprensorio soveratese.