Giovane in giro per Gasperina nonostante obbligo di soggiorno a Montepaone, arrestato

Ha violato gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, recandosi nel comune di Gasperina, nonostante l’obbligo di soggiorno nel Comune di Montepaone.

Un 27enne Salvo Gregorio Mirarchi è stato arrestato nel corso di un mirato servizio predisposto della Compagnia di Soverato e finalizzato al controllo di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

Il giovane, sorpreso dai carabinieri di Soverato mentre transitava a bordo di un’autovettura a Gasperina, sulla S.P. 116, ha provato a fornire una serie di giustificazioni, che per i militari sono risultate inadeguate.

Pertanto, trovandosi fuori territorio senza alcuna autorizzazione, in base alla previsione normativa del D.Lgs 159/2011., il cd. Codice Antimafia, è stato conseguentemente arrestato, in flagranza di reato, per violazione degli obblighi sanciti dalla sorveglianza speciale.

Nella mattinata odierna, la prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto eseguito dai militari, disponendo contestualmente il ripristino della citata misura di prevenzione.