Giovane perde il controllo dell’auto e finisce sui binari, traffico ferroviario bloccato

Un giovane alla guida di un’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo sfondando il guard rail di un ponticello, e precipitando così, dopo un volo di diversi metri, sui binari all’altezza del bivio per Bivona. La linea ferroviaria a Vibo Marina è stata quindi bloccata per diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso ed i vigili del fuoco. Nonostante il volo, il conducente non è in pericolo di vita, ma è stato trasferito nella struttura sanitaria più vicina con l’elisoccorso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

Dopo aver fatto disattivare l’alimentazione elettrica della linea ferroviaria e bloccato la circolazione dei treni, con l’ausilio dell’autogru giunta dalla sede centrale di Vibo Valentia ,é stato effettuato il recupero della vettura e ripristinata la circolazione ferroviaria. Le operazioni sono state coordinate da Manuele Cattano.