Giovedì 15 Marzo “Erasmus+ Day” al Teatro Comunale di Soverato

L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato, in occasione delle mobilità internazionali in entrata, previste dai Progetti del Programma Erasmus+ “Modern Extrovert European Tales” 2016-1-FR01-KA219-023850_2 e “Literary Education through Teaching Effective Reading Strategies” 2017-1-LT01-KA219-0352226_3, che vedranno coinvolte delegazioni provenienti da Francia, Turchia, Grecia, Finlandia, Romania e Lituania, per giovedì 15 marzo p.v. ha programmato un

Erasmus+ Day

“Borders are made by men”

Evento di Info-Disseminazione

European Music and Literature Festival

Nel corso della giornata interverranno in qualità di relatrici le coordinatrici dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ed Epale (Piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa) nelle persone delle dottoresse Sara Pagliai e Lorenza Venturi e saranno illustrate pratiche in corso di realizzazione.

L’evento si propone lo scopo di diffondere le opportunità che il programma Erasmus plus offre alle scuole, alle associazioni culturali, alle municipalità, alle istituzioni, ai consorzi attraverso l’analisi delle diverse azioni di cui si compone, non ultime quelle relative all’alternanza scuola-lavoro e ai finanziamenti di stage lavorativi per i diplomati. In tal senso è stato accordato il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, della Confindustria, della Camera di Commercio, delle associazioni culturali “Terra di Mezzo” e “La Calabria che rema” e delle sedi nazionali di Indire, Inapp, Agenzia Giovani ed eTwinning.