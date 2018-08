I Sognattori informano amici e sostenitori che il 9 Agosto saremo a teatro Sant’Elia di Olivadi per cabarettare con lo spettacolo “La speranza non va in vacanza” che non vuole essere solo il titolo di questo nostro ultimo lavoro, ma un modo di pensare e vivere la vita, una visione dell’umanità per non perdere la speranza per un mondo migliore. Vi aspettiamo!

