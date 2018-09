Girifalco – Danneggiata la panchina letteraria di via degli Oleandri

Nelle ultime settimane l’amministrazione comunale ha registrato una serie di episodi di vandalismo e danneggiamento nelle aree pubbliche e spazi comunali. Dopo i danni rilevati in piazza Unità d’Italia, stamattina, la brutta sorpresa ha riguardato una delle panchine letterarie installate, di recente, nella villetta in via degli Oleandri.

La stessa che, pochi mesi fa, è stata interessata dall’intervento artistico-letterario sulla cabina dell’Enel.

Il rammarico e lo stupore nascono, anche, dalla circostanza che trattasi di panchine in cemento per cui non è un semplice gesto vandalico poiché l’azione necessita anche di strumenti contundenti capaci di arrecare quel tipo di danno.

L’amministrazione, oltre che a sollecitare le riparazioni del caso, si è preoccupata di informare di tali episodi le competenti autorità.