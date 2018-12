Girifalco – Incontro con il giornalista e docente universitario Luigi Mariano Guzzo

Si può cambiare la Costituzione? Perché se la Costituzione dice che tutti hanno diritto al lavoro, esiste la disoccupazione? Cosa vuol dire Costituzione? Sono queste solo alcune delle domande che gli alunni della scuola primaria di Girifalco hanno posto al giornalista e docente universitario Luigi Mariano Guzzo ospite dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituto Comprensivo. Lo scrittore ha, infatti, presentato nel Plesso centrale della scuola primaria il suo libro “Luigino racconta la Costituzione” edito da La Rondine.

L’iniziativa è stata promossa dal presidente del Consiglio, Elisabetta Ferraina nell’ambito della proposta, a cui ha aderito anche l’Amministrazione Comunale di Girifalco, di iniziativa popolare “Sull’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”.

I lavori, aperti da Ferraina che ha portato i saluti del sindaco assente per motivi di lavoro, sono proseguiti con l’introduzione della referente del progetto per la scuola, Lorenza Pavone e i saluti della vicepreside Carmelina Lo Russo intervenuta in sostituzione del dirigente scolastico Domenico Servello.

E’ stato, poi, Guzzo, sommerso dalle domande dei piccoli alunni, ad entrare nel merito del libro. I piccoli studenti hanno, inoltre, presentato dei brani e delle poesie sul tema in oggetto. Mentre sono stati tanti i genitori che hanno firmato a sostegno dell’iniziativa di legge popolare.

“Per costruire la società del domani – ha affermato il presidente Ferraina, ad inizio lavori – è necessario educare oggi gli studenti, è necessario trasmettere loro i valori di convivenza, legalità e senso civico che sono fondanti di ogni comunità. Tutta l’amministrazione comunale vorrebbe che questi valori facessero parte del bagaglio di conoscenze che vengono apprese tra i banchi di scuola ed invito tutti a sostenerci in questa iniziativa”.

L’amministrazione comunale vuole ringraziare quanti hanno consentito la riuscita della manifestazione: il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Domenico Servello, la vice preside Carmelina Lo Russo, i docenti della scuola primaria, i genitori, i piccoli alunni, lo scrittore Luigi Mariano Guzzo, la prof. Lorenza Pavone, la Fv eventi e i docenti ed alunni del Cpia.