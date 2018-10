Girifalco – Lavori di restyling al campo sportivo

Il campo sportivo si veste di nuovo. Sono, infatti, partiti i lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico e ammodernamento della struttura sportiva di via Boccaccio. I lavori, realizzati attraverso un mutuo agevolato con il credito sportivo al fine di ottenere il nulla osta dal Coni e dalla commissione provinciale preposta ad ospitare un pubblico superiore a 100 unità, consentirà la realizzazione della nuova separazione tra il campo di gioco, il rifacimento della recinzione a rete di fondo campo (lato edifici), la sostituzione delle panchine, la realizzazione dei servizi igienici per il pubblico e il collegamento alla rete comunale, la realizzazione di separazione tra area/tribune spettatori e la nuova area del parcheggio per gli ospiti, la realizzazione della recinzione lato via Boccaccio e recupero recinzione esistente, la realizzazione del tratto rete acque nere tra la nuova struttura coperta e via Pascoli, la sostituzione dell’impianto di illuminazione campo di calcio con illuminazione a Led.

Gli interventi, del valore di 150 mila euro, saranno realizzati dalla ditta RIV.EDIL di Giampà Dario, direttore dei lavori è, invece, l’ingegnere Cesare Conaci. Andando nel dettaglio dei singoli interventi, si evince come la nuova separazione tra il campo di calcio e lo spazio tribune sarà composta da un nuovo parapetto realizzato seguendo le linee guida del Coni sugli stadi senza barriere, consentendo al contempo di eliminare la pericolosità del muro di contenimento. Gli interventi sulla recinzione lato abitazioni prevedono la rimozione della recinzione e dei pali esistenti che saranno sostituiti da due recinzioni che consentirà di impedire la fuoriuscita dei palloni dal campo di gioco.

Le panchine saranno sostituite con nuove strutture modulari e componibili in grado di garantire posti adeguati per allenatori e riserve. I nuovi servizi igienici saranno realizzati all’interno di un locale posto sotto le tribune esistenti; la separazione tra area /tribune spettatori e area parcheggio sarà realizzata in rete metallica a maglia quadrata. Stessa cosa per la recinzione lato via Boccaccio. A servizio della nuova struttura sportiva sarà realizzata la rete delle acque nere che verrà collegata alla rete comunale esistente presunte su via Pascoli.

Molto importante è l’intervento per quanto riguarda l’illuminazione. Il progetto prevede la sostituzione dell’impianto di illuminazione che sarà adeguato alle nuove tecnologie che permettono alti risparmi energetici. I nuovi 20 fari che verranno posizionati sulle quattro torri saranno del tipo a Led con una potenzia di 450w ciascuna: permetteranno di avere un’illuminazione omogenea su tutta la superficie del campo.

Insomma un restyling di tutto rispetto a cui l’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro – sta prestando la massima attenzione proprio perché consapevoli di quanto importante sia la struttura sportiva di via Boccaccio, punto di riferimento per le società calcistiche e in, generale, per tutti gli amanti dello sport.