Girifalco – Non si hanno più notizie di una 14 enne scomparsa. Avviate le ricerche

Sono ore di apprensione per una ragazzina di Girifalco che frequenta il primo liceo classico a Catanzaro , ma che dopo la scuola non ha fatto rientro a casa. Secondo il racconto della mamma ,che ha sporto denuncia ai carabinieri della compagnia, la ragazza all’uscita di scuola ha avvisato la famiglia che stava per prendere autobus per fare rientro a casa .

Ma a Girifalco non è mai arrivata e le comunicazioni si sono interrotte. L’ipotesi su cui si sta lavorando è quella dell’allontanamento volontario poiché pare , ma è tutto da verificare , che il fidanzatino della ragazza stia fuori Italia.

Aggiornamento

Ritrovata la ragazza scomparsa a Girifalco