Girifalco – Torna la rassegna culturale “Letture d’Autunno”

Torna anche quest’anno la rassegna culturale promossa dall’amministrazione comunale su input dell’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito, “Letture d’Autunno”.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 8 novembre alle ore 18 nella splendida cornice di palazzo De Stefani-Ciriaco. Nell’occasione Oscar Greco presenterà “I demoni del Mezzogiorno. Follia, pregiudizio e marginalità nel manicomio di Girifalco (1881-1921)”.

Si prosegue il 23 novembre con l’ultimo lavoro dell’arcivescovo metropolita della Diocesi Catanzaro – Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, “Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito”.

Il 27 novembre il giornalista Giuseppe Baldassaro presenta il suo libro di successo “Questione di rispetto”.

Si chiude il 20 dicembre con la Galleria d’autore, uno spazio riservato a tutti gli scrittori calabresi che vorranno presentare il proprio lavoro in occasione dell’ultimo appuntamento delle Lettere d’Autunno. L’orario sarà definito in base al numero di adesioni.

Per partecipare sarà sufficiente mandare una mail al seguente indirizzo: amministrazionecomunegirifalco@gmail.com entro le ore 12 del 3 dicembre 2018. Nella mail dovranno essere indicate le generalità dello scrittore, il titolo del libro ed un recapito telefonico.

Un altro spazio di questa rassegna sarà, quest’anno, dedicato agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Girifalco. Le classi II e III della scuola media saranno, infatti, i protagonisti di un concorso letterario denominato «Il filo del racconto». Tema del concorso sarà l’elaborazione di un testo sulla base di una delle frasi più celebri di Edmondo de Amicis: «Una casa senza libri è come un giardino senza fiori». La scelta dell’autore, di cui quest’anno ricorrono i 110 anni dalla morte, è legata anche al fatto che i destinatari del concorso sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo con sede, a Girifalco, in via de Amicis.

Entusiasta del calendario e delle iniziative si è detto l’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito: “Abbiamo allestito un programma ricco e variegato proprio al fine di offrire un pacchetto di iniziative tale da incontrare il gusto di tanti. Sono molto contenta e soddisfatta della partecipazione della scuola, e di questo ringrazio il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Girifalco, Domenico Servello e le docenti che seguiranno i ragazzi in questo interessante percorso. Sono, altresì, certa che, anche quest’anno, la Galleria d’Autore sarà molto apprezzata e partecipata. Ancora una volta proveremo a diffondere il valore della lettura e della scrittura, alternando momenti dedicati ai libri ma anche alla musica e all’approfondimento culturale grazie alla presenza di ospiti prestigiosi”.