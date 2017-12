Gita da Soverato a Matera e Rocca Imperiale

Il 6 Gennaio la ditta Jorfida Viaggi, in collaborazione con il professore Giuseppe Pisano, organizza una gita di un giorno a Matera (per fare una visita ai rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO) e Rocca Imperiale (per visitare questo pittoresco borgo calabrese con le case disposte a gradinata sotto la fortezza). Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 6,00 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri, con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso per salita passeggeri da S. Caterina a CZ Lido e oltre) e previsto arrivo a Rocca Imperiale alle 9,15 circa. Visita guidata al Castello Svevo (imponente costruzione, voluta da Federico II, che nel corso dei secoli subì alcune modifiche e cambiamenti che la resero inespugnabile. All’interno 365 stanze e presenza di simboli alchemici);

-ore 10,30 partenza per Matera (designata Capitale europea della Cultura 2019) e previsto arrivo alle 12,30. Visita agli storici rioni “Sassi” (originali ed antichi aggregati di case scavate nella calcarenite) che costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi al mondo;

-ore 17,45 partenza per Soverato con previsto arrivo alle 22,00 circa.

Prezzo complessivo (pranzo a carico dei partecipanti) 50 euro (pullman, ingresso castello, guida). Prenotazioni obbligatorie presso il negozio “Dolci creazioni” di Soverato, vicino p.zza M. Ausiliatrice (via Comito n.5 di fronte negozio BIBA-uomo) o presso il Kebab di fronte il bar del Lido “Miramare” di Soverato dopo le ore 17,30 . Non si accettano prenotazioni solo telefoniche. L’organizzazione è esente da qualsiasi responsabilità. Per info: 3471728128.