Gita da Soverato a Matera e Trebisacce

Sabato 8 Dicembre la ditta Jorfida Viaggi, in collaborazione con il professore Giuseppe Pisano, organizza una gita di un giorno a Matera (per fare una visita ai rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO) e, sul percorso, Trebisacce (per visitare il particolarissimo parco archeologico di Broglio, riscoprire il popolo degli Enotri – la nostra identità remota -) allo scopo di spezzare il non breve viaggio visitando, prima di tutto, un luogo di interesse della nostra Calabria. Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 6,00 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri, con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso per salita passeggeri – da S. Caterina a CZ Lido; da Lamezia Est a Falerna -) e previsto arrivo (dopo una sosta in autogrill) a Trebisacce alle 9,30 circa. Visita guidata alle diverse testimonianze del periodo che va dall’età del Bronzo fino all’età del Ferro. Durante questo arco di tempo il villaggio protostorico (il più antico d’Italia) enotrio di Broglio fu abitato per quasi 1000 anni per poi essere abbandonato. Lungo un vialetto di transito pedonale scopriremo la “Casa centrale”, il “Magazzino dei doli”, la “Forgia ferraia”, le “Fornaci”, resti di fortificazioni etc.

-ore 11,15 partenza per Matera (designata “Capitale europea della Cultura 2019”) e previsto arrivo alle 12,40. Visita agli storici rioni “Sassi” (originali ed antichi aggregati di case scavate nella calcarenite) che costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi al mondo. Dopo una breve spiegazione (da due terrazze panoramiche della città) da parte del prof. Pisano, passeggiata libera;

-ore 18,00 partenza per Soverato con previsto arrivo alle 22,10 circa.

Prezzo complessivo (pranzo libero a carico dei partecipanti) 50 euro. Prenotazioni obbligatorie presso il negozio “Dolci creazioni” di Soverato, vicino p.zza M. Ausiliatrice (via Comito n.5 di fronte negozio BIBA-uomo) o presso il Kebab di fronte il Lido “Miramare” di Soverato dopo le ore 18,00 . Per info: 3471728128 oppure 3334081744.