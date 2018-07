Gita da Soverato a San Nicola Arcella, Isola di Dino e Maratea

Domenica 5 Agosto 2018 Iorfida Viaggi, in collaborazione con il prof. Giuseppe Pisano, organizza una gita di un’intera giornata a SAN NICOLA ARCELLA e MARATEA per fare al mattino una MINI CROCIERA e visitare la spettacolare baia Arco Magno, l’isola di Dino fino a Maratea e, nel pomeriggio, per fare una passeggiata – con l’ausilio delle navette – alla famosa statua del “Cristo Redentore” della cittadina della Basilicata e al pittoresco centro storico. Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 6,00 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri) e previsto arrivo a Scalea (con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso per salita passeggeri da S. Caterina a CZ Lido; da Lamezia Est a Falerna) alle ore 10,00 e imbarco immediato sul battello del capitano Fulvio. Vedremo le meravigliose grotte dell’isola di Dino (“del Leone”, “Azzurra”…) e ammireremo l’Arco Magno con il suo maestoso arco roccioso che incornicia una baia fiabesca con la sua meravigliosa spiaggetta indicata tra le 12 spiagge più belle d’Italia. Il battello sosterà sulla battigia per circa 1 ora per dare la possibilità, attraverso l’utilizzo di una scala di prua, di fare il bagno in questo incantevole luogo;

-ore 12,30 partenza per Maratea. Durante la navigazione verso Nord avremo modo di ammirare il litorale di Praia a Mare e di Tortora e, superata la foce del fiume Noce che segna il confine tra la Calabria e la Basilicata, giungeremo nelle cristalline acque di Maratea. Rimarrete stupiti dal susseguirsi di piccole baie (la Secca di Castrocucco, Punta Caina, la Baia di Illicini) per arrivare infine al porto turistico con il borgo dei marinai adagiato sugli scogli a picco sul mare.

-ore 13,40 sbarco definitivo al porto di Maratea e pranzo (facoltativo, in alternativa si può consumare la colazione al sacco) presso il ristorante “Scialuppa 25” (menu: antipasto con prodotti tipici locali, primo, vino, acqua, caffè al costo di 13 euro).

-dalle ore 15,15 dal ristorante partirà un bus navetta per accompagnare i partecipanti al “Cristo Redentore” (simbolo della cittadina lucana, alta 22 metri con un’apertura di braccia di 19 e il volto largo 3 metri, è nel mondo seconda solo a quella del “Cristo Redentor” di Rio de Janeiro. Da lì si possono ammirare panorami mozzafiato su tutto il golfo di Policastro) e al centro storico di Maratea (passeggiata libera) .

-ore 18,00 partenza per Soverato con previsto arrivo, via autostrada, alle ore 22,00 circa.

Quota partecipativa è di 85 euro complessive (pullman, accompagnatore, escursione in barca, bus navetta etc.). Prenotazioni presso il Kebab (dalle ore 17) sito in via Marina 38 di fronte il “Miramare” di Soverato (aperto fino a notte fonda). L’organizzazione è esente da qualsiasi responsabilità. Per tutte le informazioni chiedere l’amicizia su facebook a Giuseppe Pisano o tel.3471728128 . Per info e eventuali biglietti in orari diversi dal Kebab tel. 3334081744.