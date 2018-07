Gita da Soverato a Tropea e Pizzo con escursione in barca fino a Zambrone

Il 29 Luglio la ditta Jorfida Viaggi, in collaborazione con il professore Giuseppe Pisano, organizza una gita di un giorno a Tropea (per fare una gita in barca e ammirare la costa fino a Marina di Zambrone per poi godere fino al tardo pomeriggio le bellezze della città in piena libertà) e a Pizzo (per fare una passeggiata nella zona del Castello per ammirare il panorama e gustare il famoso gelato nella pittoresca “piazzetta”). Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 7,00 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri) per il porticciolo di Tropea con previsto arrivo alle 9,15. Imbarco immediato sotto la direzione del capitan Paolo che offrirà un drink a tutti i passeggeri. Escursione di circa 3 ore lungo la “Costa degli Dei” (da Tropea a Marina di Zambrone). Verranno descritte tutte le bellezze naturali (spiagge bianche, alcune visitabili soltanto dal mare, alternate ad aspre scogliere e grotte) e architettoniche, tra queste:

lo scoglio “a Piramide” (perchè è a forma di piramide e si trova a pochi metri dalla battigia); la spiaggia “La Pizzuta” (così chiamata per la suggestiva presenza di pinnacoli di roccia granitica che si stagliano dal mare); la spiaggia “di Michelino” (indicata nella classifica di Skyscanner tra le 10 spiagge più belle d’Italia 2018); la bellissima costa di Zambrone con il “Paradiso del sub” dove è prevista una sosta bagno accanto al mitico “scoglio del Leone” (dalla forma a testa di leone). Si arriverà fino allo “scoglio (o isoletta) “di Sant’Irene” (vivarium romano, antica peschiera per tonni).

Sulla via del ritorno supereremo il porticciolo turistico per costeggiare: la spiaggia “U Cannuni” (nel ‘700 in quella zona esisteva una postazione di cannoni); la spiaggia “La Rotonda” (per la presenza di uno spiazzale a forma circolare. E’ delimitata dallo scoglio di San Leonardo); la spiaggia “Mare Grande” ( è la spiaggia più grande tra quelle vicino all’”Isola” dove in cima sorge il santuario di Santa Maria. Prima di raggiungere S.M. dell’Isola si potrà notare la Rupe e “l’Affaccio” principale che chiude il corso di Tropea – posizionato a un’altezza di 70 metri a picco sul mare- ed apprezzare la parte vecchia della città).

-ore 13,30 Pranzo libero (si può consumare la colazione al sacco o pranzare al ristorante “Mare Grande” (posizionato a mare accanto al Santuario dell’Isola di Tropea) a 13 euro (menù turistico: ricco antipasto, primo, vino, acqua, caffè). Pomeriggio libero fino alle ore 17,00 (si può anche decidere di fare una passeggiata di circa 45 minuti con il prof. Pisano che vi porterà a vedere i 4 affacci più belli del centro storico di Tropea oltre ai vicoli e portali dei palazzi più caratteristici e alla cattedrale normanna).

-ore 17,05 partenza per Pizzo e previsto arrivo alle 17,45. Passeggiata libera

-ore 19,00 partenza per Soverato con previsto arrivo alle 21,00 circa.

Quota partecipativa (escluso pranzo) 45,00 euro (pullman, accompagnatore, escursione in barca + drink). Prenotazioni presso il Kebab “New Taj Mahal” di Soverato, di fronte lido “Miramare” dopo le ore 17,00 (via Marina n.38). Per tutte le informazioni chiedere l’amicizia su facebook a Giuseppe Pisano o tel.3471728128 . Per info e eventuali biglietti in orari diversi dal Kebab 3334081744.