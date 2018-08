Gita di Ferragosto da Soverato a Reggio Calabria per vedere i Bronzi e la città

Il 15 Agosto la ditta Jorfida Viaggi, in collaborazione con il professore Giuseppe Pisano, organizza una gita di un giorno a Reggio Calabria per passare un Ferragosto culturale in tranquillità facendo un bagno nello stretto usufruendo dei servizi di uno dei lidi più belli situati sul meraviglioso Lungomare di Reggio. Non mancheranno le passeggiate guidate al Castello Aragonese, all’Arena dello Stretto, al corso Garibaldi, alle Mura greche, alle Terme romane. Resterà aperto il Museo Archeologico Nazionale per ammirare i Bronzi di Riace e non solo. Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 7,20 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri, con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso, per salita passeggeri, da S. Caterina a CZ Lido e Caraffa; da Lamezia Est a Falerna) e previsto arrivo a Reggio Calabria alle 9,30 circa. Sistemazione partecipanti presso il Lido “Al Tempietto”. Possibilità di usufruire della spiaggetta privata (per fare un bagno di fronte lo Stretto e la città di Messina) e del servizio toilette, docce, spogliatoi, bar, ristorante.

-ore 13,30 circa pranzo (facoltativo) presso il ristorante del (Menù: ricco antipasto; lasagne; acqua; vino; caffè ), prezzo 15 euro . Si potrà consumare, eventualmente, il pranzo al sacco.

Sono previste passeggiate guidate intorno al Castello Aragonese (che domina il centro storico reggino con le sue imponenti mura e rappresenta un importante punto di riferimento storico-culturale. E’ detto “castello aragonese” ma in realtà ha origini più antiche); alle “Mura greche” (sul “Lungomare Falcomatà” esiste un cospicuo tratto di mura risalenti al IV secolo a.C.); alle “Terme romane” (sempre sul lungomare sorgono delle vasche termali scoperte durante i lavori di ricostruzione a seguito del terremoto del 1908. Inoltre si potrà notare un ambiente utilizzato per lo spogliatoio pavimentato con mosaico bianco e nero); all’ “Arena dello Stretto” (teatro, costruito sul vecchio molo di Porto Salvo esistente prima del 1908, con spettacolare vista panoramica sullo stretto di Messina. In posizione centrale di fronte la struttura semicircolare, costruita ad imitazione degli antichi teatri greci, il monumento con la statua della dea Atena, che sta a difesa della città); alla “Villa Genoese Zerbi” (vedremo dall’esterno questa magnifica villa ricostruita dopo il terremoto distruttivo del 1908 il cui stile architettonico si rifà ai modelli neogotici veneziani del XIV secolo) e alle statue di Rabarama (3 grandi opere scultoree- Translettera, Labirintite e Costellazione- dell’artista Paola Epifani).

Ogni partecipante sarà libero di andare, a qualsiasi orario, a visitare il Museo Archeologico Nazionale (“è uno dei Musei archeologici più rappresentativi del periodo della Magna Grecia, con importanti collezioni. Noto al mondo grazie all’esposizione permanente dei famosi Bronzi di Riace, accoglie anche una vasta esposizione di reperti provenienti da tutto il territorio calabrese” ) o a gustare un buon gelato presso le rinomate gelaterie presenti sul Lungomare.

-ore 18,40 raduno di fronte il lido “Al Tempietto” e partenza per Monte Sant’Elia di Palmi con arrivo previsto alle 19,30. Da questo luogo si potrà osservare, come scrisse Leonida Repaci, “uno dei panorami più affascinanti del mondo”. Lo vedremo al tramonto. Viene definito “il balcone sul mar Tirreno”.

-ore 20,15 partenza per Soverato con arrivo previsto alle 22,00 circa .

Prezzo complessivo (escluso pranzo e biglietto museo dei bronzi – considerato che alcuni hanno chiesto di partecipare comunque a questa gita pur essendo già stati al museo -) 35 euro. Prenotazioni obbligatorie presso il Kebab “New Taj Mahal” di Soverato, di fronte lido “Miramare” (via Marina n.38) dalle 17,30 fino a tarda notte. Per tutte le informazioni chiedere l’amicizia su facebook a Giuseppe Pisano o tel.3471728128 . Per info e eventuali biglietti in orari diversi dal Kebab tel.3334081744 oppure negozio “Dolcicreazioni” via Comito.