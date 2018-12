Gita pomeridiana da Soverato al Presepe vivente e al borgo di Montalto Uffugo

Il 26 Dicembre 20118 la ditta Jorfida Viaggi, in collaborazione con il professore Giuseppe Pisano, organizza una gita di mezza giornata a Montalto Uffugo (per fare visita al famoso Presepe Vivente e ai luoghi d’interesse storico-culturali di questo borgo calabrese). Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 14,10 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri, con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso per salita passeggeri – da S. Caterina a CZ Lido; da Lamezia Est a Falerna -).

-Ore 16:00 arrivo a Montalto, incontro con la guida locale accompagnata da Luca Oliva . Visita al museo dedicato al grande compositore Ruggero Leoncavallo, che visse a Montalto dall’età di 5 anni e in questo luogo ambientò “Pagliacci”, una delle opere liriche più belle e più rappresentate al mondo, ispirata a un fatto realmente accaduto nella città di Montalto nel 1865.

-Ore 16:45 Visita al duomo (con la sua spettacolare facciata in stile barocchetto con decorazioni geometriche e una gradinata con balaustra tondeggiante di tufo ), al centro storico e degustazione gratuita di prodotti tipici a cura dell’organizzazione montaltese .

-Ore 18:00 visita al Presepe Vivente (creato in uno scenario da incanto dove si rivivono gli eventi e i luoghi della Betlemme al tempo della nascita di Gesù).

-Ore 19:30 partenza e rientro previsto a Soverato alle 21,30.

Prezzo complessivo 25 euro (comprensivo di pullman, accompagnatore, guida etc.). Prenotazioni obbligatorie presso il negozio “Dolci creazioni” di Soverato, vicino p.zza M. Ausiliatrice (via Comito n.5 di fronte negozio BIBA-uomo) o presso il Kebab di fronte il Lido “Miramare” di Soverato dopo le ore 18,00 . Per info: 3471728128 oppure 3334081744