Gita pomeridiana da Soverato alle luminarie e al centro storico di Cosenza

Domenica 30 Dicembre 2018 la ditta Jorfida Viaggi, in collaborazione con il professore Giuseppe Pisano, organizza una gita di mezza giornata a Cosenza (per fare una visita ai Mercatini di Natale e ai luoghi d’interesse storico-culturali per conoscere meglio questa bella città calabrese). Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 14,10 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri, con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso per salita passeggeri – da S. Caterina a CZ Lido; da Lamezia Est a Falerna -).

-Ore 15:50 arrivo a Cosenza e incontro davanti la chiesa di Sant’Agostino nel rione “Massa”. Viaggio alla scoperta del Museo dei Bretti e degli Enotri con il cantastorie/guida turistica William Gatto, presidente del Parco Tommaso Campanella.

-Ore 16:50 spettacolo teatrale itinerante per le vie del borgo antico della città di Cosenza metropoli dei Bretti lungo corso Telesio.

-Ore 17:20 visita del Duomo

-Ore 17:40 Letture di poesia e racconti del Mitico Alarico, Re dei Visigoti presso confluenza dei fiumi Crati e Busento.

-Ore 18:00 passeggiata per il ponte di Calatrava

-Ore 18:20 “Incanti dall’isola che c’è”. Itinerario a partire da piazza dei Bruzi

Pièce teatrale lungo il MAB di Corso Mazzini (descrizione attraverso una visita guidata spettacolarizzata delle sculture presenti lungo il Museo all’aperto Carlo ed Enzo Bilotti), passeggiando tra sculture di Giò Pomodoro “l’infinito”, Sacha Sosno con “le tre colonne”, “il 7 di cuori”, “ i bronzi di Riace”, a Rotella, “il lupo e la Sapienza”, da “la bagnante” di Greco di fronte slargo Lisa Bilotti e le fontane di Santa Teresa, ad Ettore ed Andromaca, “il grande Metafisico”, “i due archeologi” di De Chirico, da “San Giorgio ed il Dragone” di Dalì, “al Gran Cardinale” di Manzù in Piazza Kennedy, passando per “il ferro rosso”, “i paracarri” e “la bi frontale”, di Consagra fino ad arrivare ai “filosofi guerrieri” di Giuseppe Gallo in Piazza Bilotti

-Ore 19:10 shopping per le vie del centro e visita dei mercatini di Natale .

-Ore 20:50 partenza da Autostazione del pullman in via delle Medaglie d’oro e rientro verso Soverato.

Arrivo previsto ore 22.20 circa.

Prezzo complessivo 30 euro (comprensivo di pullman, accompagnatore, guida a Cosenza, biglietto d’ingresso al museo: euro 4). Prenotazioni obbligatorie presso il negozio “Dolci creazioni” di Soverato, vicino p.zza M. Ausiliatrice (via Comito n.5 di fronte negozio BIBA-uomo) o presso il Kebab di fronte il Lido “Miramare” di Soverato dopo le ore 18,00 . Per info: 3471728128 oppure 3334081744