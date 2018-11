Gli agrumi calabresi spopolano nei mercati del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia

L’estesa e radicata rete dei Mercati di Campagna Amica Coldiretti in Italia si conferma una ottima occasione per la vendita diretta delle produzioni calabresi. E’ il caso in questo periodo di arance e clementine di aziende della nostra regione che vendute in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia stanno andando letteralmente a ruba, tanto è che le forniture nei mercati vengono esaurite in poche ore. I Mercati di Campagna Amica – ricorda Coldiretti – sono i mercati degli agricoltori dove vengono venduti solo prodotti agricoli, italiani, provenienti dai territori regionali quindi rigorosamente a km zero. Un luogo fisico di incontro tra produttore e consumatore, dove si offre ai cittadini – consumatori importanti vantaggi: garanzia sulla provenienza, freschezza e qualità dei prodotti agroalimentari, trasparenza e un giusto prezzo. “Attraverso i prodotti calabresi, in questo caso gli agrumi, – dichiara Francesco Cosentini Direttore Regionale di Coldiretti – tra l’altro vengono esaltati e fatte conoscere le peculiarità del territorio di provenienza.

Si crea un rapporto diretto i consumatori non sono più “clienti” ma persone titolari del diritto ad una sana alimentazione, alle quali comunicare la storia, la fatica e la qualità che stanno alla base dei prodotti offerti, per raccogliere anche suggerimenti, critiche, esigenze e condividere scelte.

“I nostri prodotti sono sempre appetibili e richiesti – commenta Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria – e pertanto ritenendola una concreta opportunità e una metodologia valida perche contribuisce a far fare reddito alle aziende la stiamo potenziando per metterla sempre di più a disposizione delle nostre aziende. Una ricetta Coldiretti per fronteggiare il caro-prezzi e la diffusione di prodotti di dubbia provenienza, scarsa qualità e gusto omologato”.