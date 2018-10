Gli attivisti 5 Stelle delle Serre: ripagato il nostro impegno per la ex SS110

Da marzo a ottobre la nostra senatrice Silvia Vono ha condotto una dura battaglia per fare rispettare ad Anas gli impegni presi

Gli attivisti 5 Stelle delle Serre esprimono grande soddisfazione per l’annuncio fatto da Anas di prendersi in carico gli oneri di manutenzione della strada provinciale ex SS110. Un risultato importante per tutto l’Angitolano e non solo, frutto di un lavoro che dura da diversi mesi, oggi giustamente condiviso dai sindaci, dai comitati e dai cittadini, e che ha visto in prima linea in questa battaglia gli attivisti delle Serre insieme alla senatrice del Movimento Silvia Vono.

Da marzo a ottobre è stata la nostra parlamentare a portare la questione prima a Catanzaro, sede compartimentale, e poi a Roma, al tavolo della direzione nazionale di Anas. E’ stata sempre Silvia Vono ad accendere i riflettori sull’accordo che la Regione e il precedente Governo avevano annunciato nel 2017 e che poi era stato inspiegabilmente chiuso in qualche cassetto, nel silenzio generale della politica calabrese. Infine, è stata lei ha parlare della ex SS110 in aula al Senato, la scorsa settimana, subito dopo l’alluvione che ha distrutto la strada, intimando all’Anas di rispettare gli impegni presi.

Tutto il territorio raccoglie i frutti di questo impegno, com’è giusto che sia. Un impegno che ha visto lavorare tanti sindaci, i cittadini, noi attivisti e la nostra parlamentare tutti uniti nella stessa direzione. Adesso questo è primo passo. Vigileremo per fare in modo che la ex SS110 torni a servire questo territorio.