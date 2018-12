Gli auguri dell’Associazione Commercianti di Soverato

Alle soglie delle festività natalizie, desidero porgere a voi tutti ed alle vostre famiglie i miei migliori auguri.

Anche il 2018 sta per finire e per tutti noi resterà nella mente come un anno di estrema difficoltà a causa della crisi mondiale, un anno ricco di impegni e soddisfazione per la nostra associazione.

Altre sfide e tanto lavoro ci aspettano per il 2019 ed il nostro compito sarà ancora quello di dare il massimo ogni giorno.

Sono orgoglioso di quanto abbiamo saputo fare e di questo vi ringrazio tutti; vorrei che ognuno di voi si fermasse un attimo a pensare quanto il proprio lavoro abbia contribuito al bene comune.

Ora dobbiamo trovare il giusto entusiasmo per andare avanti con coraggio, tenendo sempre in mente i nostri valori.

Vi saluto di cuore e vi auguro ancora buone feste.

Il Presidente