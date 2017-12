Gli Auguri dell’Associazione Commercianti Soverato

Sono sette mesi che lavoriamo incessantemente nel rilancio economico della città, e i risultati sono evidenti. Siamo più di cento commercianti associati che hanno deciso di camminare insieme per un commercio nuovo, motore propulsore della città. Siamo riusciti a dimostrare che insieme si può vincere, e i bellissimi ricordi del lavoro fatto e di tutte le manifestazioni organizzate durante il 2017 li porteremo nel cuore.

Sono state tante le idee e iniziative per promuovere la città di Soverato: dalla collaborazione al Summer Carnival e la celebrazione della Bandiera Blu con la realizzazione di una maglietta dedicata per l’evento; all’apertura domenicale dei negozi associati; fino alla partecipazione informativa presso la casetta espositiva situata sul Lungomare Europa. Senza dimenticare il celere intervento di idro-pulitura e sabbiatura per la rimozione dei graffiti sugli scogli della Scarpina.

Durante il periodo più magico dell’anno abbiamo organizzato una magnifica serata per l’accensione dell’albero di Natale, donato dalla nostra Associazione per riportare una tradizione che si era persa con gli anni.

Ringraziamo l’Amministrazione di Soverato per il supporto, gli associati per la fiducia riposta durante questo 2017, e a tutti quelli che sono rimasti fedeli e hanno scelto di fare shopping a Soverato. Speriamo che insieme a voi riusciremo a far rinascere la nostra cittadina. Vi auguriamo un ottimo 2018!