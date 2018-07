Gli eredi Franconeri si prestano al sociale facendo una donazione all’ Associazione Urmig di Rizziconi

Da anni ormai l’Associazione Urmig ruota a 360 gradi nell’ ambito socio sanitario con diversi servizi. Nel suo percorso benefico ha trovato la porta aperta di una famiglia di Melicucco, la quale per necessità data l’età avanzata dei propri cari si è messa in contatto con la sopracitata, cercando un supporto assistenziale per i propri genitori.

Passati a miglior vita i propri figli hanno voluto omaggiare il percorso virtuoso e di sacrificio di Papà Franconeri Serafino e Mamma Nasso M.Giuseppa donando diversi ausili e materiali di consumo all’ associazione che a sua volta si prodigherà ad utilizzarli dove ce ne sarà il bisogno, in un certo qual modo hanno fatto rivivere quello spirito di aiutare il prossimo, principio cardine della loro famiglia.Un ringraziamento particolare va ai figli da tutto il consiglio direttivo della “URMIG”.

Rapp.Legale Urmig – Giuseppe Ierace

Vicepresidente – Domenico Ierace