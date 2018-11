Gruppo BNL: oltre 80 assunzioni di diplomati e laureati

BNL, fondato nel 1913 come Istituto di Credito per la Cooperazione, è uno dei principali gruppi bancari italiani presente sul territorio nazionale con oltre 1000 sedi ed occupa posizioni di rilievo nel credito al consumo, microcredito, project financing, leasing, pagamenti internazionali e servizi on line.

Dal 2006 BNL fa parte del Gruppo BNP Paribas, leader in Europa nei servizi bancari e finanziari con una presenza a livello internazionale. BNL ha sempre dimostrato impegno e attenzione verso le proprie persone attraverso percorsi mirati di formazione a ogni livello aziendale, soprattutto per le attività a favore della crescita professionale e personale dei propri collaboratori.

Sul sito del gruppo sono presenti offerte di lavoro rivolte a giovani diplomati … continua a leggere