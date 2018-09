Ha una crisi epilettica, soccorsa dai vigili del fuoco

Un caso fortuito ha voluto che i vigili del fuoco fossero poco distanti da lei e che sono immediatamente intervenuti quando si sono accordi che una ragazza, che si trovava vicina ad una panchina della villa comunale di Maierato, aveva avuto una crisi epilettica.

I pompieri del Comando del comando provinciale di Vibo Valentia, addestrati al trattamento di primo soccorso sanitario, il cosiddetto Tpss, l’hanno assistita e stabilizzata fin quando non è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico.

I vigili si trovavano in zona per una bonifica di insetti, e dunque casualmente si sono trovati ad aiutare la giovane per la quale si è evitato così delle conseguenze più gravi.