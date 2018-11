I commercianti di Soverato pronti per il “Black Friday”

Pur arrivando da oltre oceano, da qualche anno il Black Friday si sta diffondendo sempre di più, suscitando un interesse maggiore rispetto ai tradizionali saldi invernali.

Infatti, basta fare una ricerca su Google Trends, lo strumento che permette di controllare quanto spesso una cosa viene cercata, per vedere come l’interesse in Italia verso il Black Friday sia cresciuto negli ultimi tre anni.

Se vi state chiedendo perché ogni anno cada in un giorno diverso, la risposta è che Il Black Friday viene dagli Stati Uniti, dove è stata pensata come una giornata di shopping il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, che tradizionalmente è il quarto giovedì di novembre.

Vi aspettiamo per trascorrere con noi giornate all’insegna dello shopping!! W Soverato.