Il 16 febbraio Emma in concerto a Reggio Calabria per l’unica data calabrese del tour “Essere qui”

A febbraio 2019 Emma, con la sua inconfondibile grinta, tornerà a calcare il palco dell’“Exit”, il suo personale club musicale, dopo il successo della prima parte del tour “Essere qui”. Partirà, infatti, il 15 febbraio dal Pala Florio di Bari, la sua amata regione, la seconda parte dell’Essere qui Tour con cui Emma emozionerà e coinvolgerà tutto il pubblico presentando live i brani estratti dall’ultimo disco di inediti “Essere qui” e molti altri brani del suo repertorio. Emma arriverà anche nella nostra regione con un’unica data, il 16 febbraio, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

I biglietti per le date del tour nei palasport, prodotto da F&P Group, sono disponibili dalle ore 11.00 di oggi, lunedì 16 luglio, online su TicketOne.it, e dalle ore 11.00 di lunedì 23 luglio nei punti vendita abituali.

È attualmente in radio “Mi parli piano”, singolo di Emma estratto dall’album “Essere qui” (Universal Music), un’intensa ballata in cui Emma, con la sua voce calda e graffiante, parla d’amore, amicizia e affetti.

Prodotto insieme a Luca Mattioni, “Essere qui” è un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. Un album che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la personalità di Emma. Al disco hanno collaborato autori di notevole personalità e musicisti del calibro di Paul Turner, Enrico “Ninja” Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat.

Questa la tracklist di “Essere qui”: “L’isola”, “Le ragazze come me”, “Sottovoce”, “Mi parli piano”, “Effetto domino”, “Le cose che penso”, “Portami via da te”, “Luna e l’altra”, “Malelingue”, “Sorrido lo stesso”, “Coraggio”.