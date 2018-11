Il 17 e 18 novembre Giornata del Tesseramento ANPI

I colori del pittore Ugo Nespolo faranno da sfondo quest’anno alle giornate nazionali del tesseramento ANPI. In centinaia di città l’Associazione si ritroverà per la consegna ai soci della Tessera del 2019, e per quanti vorranno iscriversi per la prima volta. Incontri in tanti comuni anche da noi, tra cui Botricello, Cropani, Decollatura, Soverato sabato 17 dalle ore 17,00 presso la libreria “Non ci resta che leggere” e la manifestazione provinciale prevista per Domenica 18 dalle 9 alle 13.30 sul lungomare di Catanzaro. La frase simbolo scelta dall’Associazione per la nuova tessera è “L’umanità al potere”.

E’ il pittore a spiegare cosa ha voluto rappresentare con il suo disegno: “Raffigura una festa di popolo, è gente serena e felice che festeggia in un clima allegro e gaio, sono donne e uomini non intristiti, non costretti a subire eventi tragici Sono persone molto diverse tra loro che però vogliono stare insieme e riescono a stare insieme, e sono contente. È un inno alla vita”.

Mai come in questo periodo c’è tanto bisogno di umanità. La deriva razzista e xenofoba, già presente nel paese, viene quotidianamente alimentata dalle scelte governative. Il decreto su immigrazione e sicurezza, oltre ad essere una aberrazione giuridica, conferma la volontà del governo di prendersela con la parte più povera ed emarginata della società. Iscriversi all’ANPI diventa una scelta di campo tra chi vuole ancora difendere i valori della Resistenza e della Costituzione, e chi immagina una società basata sull’odio e la paura.