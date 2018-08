Il 18 Agosto camminata all’alba a Soverato

Con tale manifestazione si intende valorizzare attraverso il cammino la nostra cittadina, facendo conoscere a turisti e non turisti alcuni luoghi caratteristici di Soverato (in un momento magico quale la nascita del nuovo giorno) tra cui in modo particolare il giardino botanico, piccolo gioello (non abbastanza conosciuto) incastonato nel golfo di Soverato e da dove si assisterà, davanti a un panorama mozzafiato il sorgere del sole accompagnato da musica e dalla recita di un ode poetica dedicata al nuovo giorno.

La camminata è aperta a tutti , anche non sportivi, e non prevede percorsi difficoltosi. Patrocinata dal Comune di Soverato, che ha messo a disposizione il giardino botanico, appositamente ripulito per l’occasione, essa si concluderà con foto ricordo davanti alla scritta “SOVERATO” e con una gradita colazione presso uno dei locali piu conosciuti della nostra città.