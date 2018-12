Il 29 e 30 Dicembre il Presepe Vivente a Gasperina

L’ Associazione Culturale “il Sotterraneo” con il sostegno delle associazioni gasperinesi e del Comune di Gasperina, presenta: PRESEPE VIVENTE…Le figure umane nell’umile tema del Presepe XVIII edizione – 29-30 dicembre 2018 dalle ore 17:30 alle ore 20:30.

Rappresentazione in scene, un percorso che emoziona e fa riflettere…..per perdersi nella notte in cui è cambiato il destino dell’umanità….ed è proprio l’Umanità del Figlio di Dio e della sua storia che attraverso i nostri attori vi toccherà il cuore….un evento frutto di sacrificio, sudore, riciclo…autofinanziato e voluto da tutta la popolazione di Gasperina e del circondario che ha spinto l’Associazione culturale il “Sotterraneo” a fare salti mortali per poter accogliere nuovamente visitatori da tutta la Calabria… Non mancate!!! Non ve ne pentirete! Ingresso gratuito a gruppi partenza da Piazza E.Fermi.