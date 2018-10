Il calabrese Rosario Tavano presenta il suo brand allo Yacht club di Monaco

Grande successo per la presentazione del brand TAVANO Bespoke Luxury tenutasi giovedì sera in occasione di LUXPRO 2018.

“Il brand dedicato al business man che ama il lusso, la comodità e la perfezione dei capi che indossa”.

Così, Rosario Tavano, giovane imprenditore cropanese; lo scorso giovedì in occasione di LUX PRO 2018 ha presentato il suo new brand in uno dei posti più esclusivi del mondo: lo YACHT CLUB de MONACO; che come è ben noto richiama, ogni anno, le più prestigiose imbarcazioni provenienti da tutto il mondo.

Un evento al quale erano presenti oltre 200 persone tra business man, sceicchi e un oligarca russo del quale, per motivi di privacy, non è stato diffuso il nome.

“È per me un grande onore poter presentare qui, quest’oggi, il mio brand TAVANO Bespoke Luxury che consiste nell’offfire al cliente un servizio unico e raro, da tutti i punti di vista, nella realizzazione del proprio abito su misura. Per rendere unici e indimenticabili i momenti dell’esperienza di acquisto dei nostri capi, realizzati solo ed esclusivamente a mano, offriamo una serie di servizi esclusivi come gli spostamenti, per raggiungerci, in elitaxi ed esibizioni di musica rilassante. Siamo in grado di soddisfare le più alte esigenze del lusso in quanto relizziamo i nostri capi anche con tessuti contenti polvere di diamanti e oro 24 karati.” (Così Rosario Tavano intervistato da giornali francesi).