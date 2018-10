Il CE.S.R.A.M. di Guardavalle fra i vincitori dell’avviso pubblico della Regione Calabria

“Una vittoria dell’associazione, una vittoria dell’ambiente in una Regione ricca di potenzialità”,annuncia il Presidente Maria Assunta Menniti ufficializzando il ruolo che il CENTRO STUDI E RICERCA AMBIENTE MARINO – CE.S.R.A.M. avrà nella realizzazione del progetto che rientra nel Programma Operativo 2014-2020 della Regione Calabria per la conservazione, il ripristino e la tutela degli habitat e le specie della Rete Natura 2000.

“Onorata di poter contribuire, come del resto abbiamo sempre fatto dagli inizi della nostra attività in Calabria. Partendo dai bambini, il CE.S.R.A.M. da anni porta avanti progetti operativi sul territorio ma soprattutto formativi e di sensibilizzazione. Mettere in opera questo programma è una soddisfazione ma anche un dovere per chi, faticosamente, ci ha sempre sostenuto e creduto in noi” dichiara commossa il Presidente Menniti.

La proposta del CE.S.R.A.M. è quella di sviluppare, da una parte, programmi di conservazione peri cetacei nel Mar Ionio in particolare nel tratto di mare tra Brancaleone e Botricello, dall’altra parte di fare informazione e educazione ambientale. Grazie a esperti biologi e operatori subacquei,capitanati proprio dalla Dottoressa Menniti, biologa marina dal 2008, verrà effettuata un’accurata pulizia del SIC Fondali di Stalettì, con mappatura dell’habitat, in cui è presente una prateria di Posidonia oceanica, specie protetta fondamentale per l’ecosistema marino e per la zona costiera. “Traffico nautico non controllato, inquinamento acustico, rifiuti sui fondali, turismo poco sensibile e non sostenibile possono essere la causa non solo di un interesse turistico minore, ma di una ben più grave diminuzione di popolazione di grandi vertebrati marini che invece negli ultimi anni, hanno regalato alla Regione Calabria eventi naturalistici spettacolari, come il passaggio di cetacei a breve distanza dalla linea di costa e nidi di tartaruga marina Caretta caretta” racconta il Presidente Menniti che con rammarico ricorda però anche i numerosi eventi spiacevoli, come i recenti spiaggiamenti di esemplari di cetacei.