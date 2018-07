Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Borgia per la tragica scomparsa di Orlando

L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, esprime “profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Orlando, nostro concittadino, caduto da un’impalcatura in località Brisella mentre lavorava alla costruzione di un muretto”.

“Siamo davvero sconvolti e addolorati per quanto accaduto che ci colpisce profondamente – afferma ancora il sindaco Sacco. Il pensiero commosso va prima di tutto alla sua famiglia e ai suoi famigliari, che perdono una persona cara: sappiamo bene che le parole soprattutto in questo momento non servono a lenire il dolore e il vuoto causato da questa ingiusta e inaspettata perdita”.