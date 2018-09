Il driver calabrese Iaquinta prova a stupire a Vallelunga

Penultimo weekend di Carrera Cup Italia per il driver calabrese dopo l’exploit al Mugello

Dopo la straordinaria ultima apparizione al Mugello, il driver calabrese Simone Iaquinta punta alla riconferma nel penultimo appuntamento della Carrera Cup Italia, campionato monomarca Porsche. Sul circuito romano di Vallelunga, Iaquinta si concentrerà sulla elegante e potente 911 GT3 curata da Ombra Racing – Centro Porsche Catania, per tentare di salire ancora una volta sul podio, dopo la vittoria in gara uno e il terzo posto ottenuto in gara due nel weekend di gare al Mugello, durante la precedente uscita stagionale, prima della pausa estiva.

Il driver calabrese è pronto e determinato, conscio delle potenzialità della propria vettura e del lavoro eseguito insieme al team. “L’ultima gara, al Mugello, ha determinato un momento importante, e sono grato al team per aver creduto in me – ha dichiarato – Abbiamo intrapreso la strada giusta e sono convinto di poter fare bene anche questa volta, pur nella consapevolezza che non sarà semplice affrontare piloti forti e motivati come quelli che troverò ai nastri di partenza. Ma sono fiducioso e convinto di avere a disposizione una vettura prestante. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato tanto – ha concluso – per arrivare al meglio a questo weekend romano”.

Il programma completo di questo penultimo appuntamento stagionale a Vallelunga inizia venerdì 7 settembre con la sessione di prove libere prevista dalle 14.15 alle 15.15. Sabato mattina le qualifiche determineranno pole position e griglia di partenza di gara 1 a partire dalle 10.50. Gara uno prenderà il via nel pomeriggio alle 16.15 (diretta tv in chiaro su Italia 2). Gara 2 concluderà il fine settimana targato Porsche Italia domenica alle 12.20, sempre in diretta su Italia 2. Le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.