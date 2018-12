Il “Gruppo Giovani per Sellia” è sceso in campo

Sabato scorso, 22 dicembre 2018, presso l’ex edificio scolastico di Sellia sito in via Madonna della Neve, il “Gruppo Giovani per Sellia” ha tenuto un’assemblea pubblica nel corso della quale sono stati trattati diversi argomenti e punti critici che riguardano il loro Borgo.

Questo incontro è stato organizzato come fase di ascolto delle problematiche del paese e di apertura verso tutti coloro che avranno voglia di partecipare attivamente alla stesura del programma e alla partecipazione della lista che si andrà formando.

L’adunanza ha preso le mosse con l’introduzione della moderatrice Claudia Salerno, la quale ha spiegato i motivi che hanno spinto parte dei Giovani di Sellia all’azione. Motivi che spaziano dalla mancata prospettiva di futuro per quest’ultimi, alla voglia di volere credere nuovamente nel loro Paese. La stessa ha spiegato che i loro programmi sono in perfetta armonia con quelli del Gruppo “ Dei più maturi”, con i quali, appunto, è iniziata una profonda collaborazione che ha come fine lo stesso obiettivo: “ Cambiamento”. I due gruppi, che in sostanza ne formano uno saldamente coeso, vedono in Antonella Folino, candidata a Sindaco per le prossime elezioni comunali, la persona più consona per la realizzazione di quanto detto.

Successivamente la parola è passata alla rappresentante del “Gruppo giovani per Sellia” Teresa Leuzzi, la quale ha specificato quali sono le politiche pubbliche necessarie per portare una miglioria al borgo. È stato fatto cenno di come l’ente Comune debba garantire l’accesso al sistema del Servizio Socio-Sanitario, cosa che attualmente risulta essere semi inesistente. Altro punto saliente è stato quello che evidenza l’insufficiente servizio dei Trasporti Pubblici, dal quale si possono evincere le condizioni di isolamento in cui versa il paese.

Altro argomento trattato, è stato l’ambiente nella sua totalità. Ad esporre il programma, il rappresentante del “ Gruppo dei più Maturi”, Domenico Sei. Dalle sue parole si è potuto comprendere come sia fondamentale ripristinare alcune attività basate sull’utilizzo delle terre, che fino a pochi anni fa, erano il motore dell’economia del Borgo; inoltre si è parlato di manutenzione delle strade interpoderali e di come risulti essere necessario il rispetto per l’ambiente.

Al termine l’intervento della candidata a Sindaco Antonella Folino, che ha ringraziato il Gruppo nella sua interezza, per il costante interesse ed impegno, e ha risposto al dibattito che si è creato a seguito degli interventi.

Il Gruppo, dunque, è sceso in campo per iniziare a lavorare su progetti che portino cambiamenti positivi a Sellia, sostenendo, contemporaneamente, la candidatura di Antonella Folino.