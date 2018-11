Il gruppo scout Assoraider Delegazione di Borgia festeggia i trent’anni

Il gruppo scout Assoraider Delegazione di Borgia a breve festeggerà i trent’anni dalla sua istituzione, quando, nel lontano 1989 Masino Lepera insieme ad un gruppo di volenterosi decisero di dare inizio all’esperienza scout sul territorio Borgese associandosi all’ A.G.E.S.C.I. poi con il C.N.G.E.I. per approdare in questi ultimi anni all’ASSORAIDER come Delegazione del comune di Borgia.

L’associazione conta più di cinquanta iscritti che seguono i dettami del metodo educativo scout, il gruppo si compone da ragazzi tra i 6 ed i 21 anni accompagnati dai Raider che prestano servizio nelle varie Branche.

La Delegazione di Borgia inizia i festeggiamenti al trentennio con la nomina di Tonino Tedesco

nel comitato Nazionale (la prima volta per il nostro paese), Scout dall’ esperienza trentennale arrivata all’apice del percorso formativo che ha fatto del metodo scout la base del suo stile di vita. Tedesco con le proprie capacità sarà in prima fila per la crescita dello scautismo borgese.

La sinergia creatasi tra la Delegazione ed il territorio Borgese ha permesso che l’Ente comune mettesse il gruppo Scout nelle condizioni di poter esercitare la propria attività sociale e formativa nel migliore dei modi, grazie alla convenzione che affida i locali del primo piano dell’edificio ex Pretura, dove settimanalmente gli scout divisi in varie branche programmano e vivono la loro giovinezza aiutando il prossimo e migliorando il contesto che li circonda.

La continua programmazione e presenza sul territorio ha fatto si che altri scout della provincia di Catanzaro si iscrivessero alla Delegazione Borgese, arricchendo l’esperienza del già attivo “zoccolo duro” presente dai primi giorni del 1989.

Un ringraziamento va a tutti i genitori che ci esprimono la loro fiducia affidandoci i loro figli, alle istituzioni politiche e religiose, alle forze dell’ordine che presidiano il territorio garantendo la nostra sicurezza, ed a tutti noi scout che dedichiamo ore, giorni, settimane, mesi, ed anni ad i nostri ragazzi che faranno la differenza nel mondo.

Chiudiamo con una citazione del nostro fondatore Robert Baden Powell (1857 – 1941)

“Il servizio non è solo per il tempo libero. Il servizio dev’essere un atteggiamento della vita che trova modi per esprimersi concretamente in ogni momento”