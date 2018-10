Il messaggio “Naturium” dalla Calabria a Milano: “Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare”

Bernard Dika ha relazionato nel corso di incontri, dibattiti e tavole rotonde sui temi dello sviluppo sostenibile

Il progetto culturale “Naturium” protagonista al prestigioso Green Retail Forum 2018 di Milano. Un appuntamento fisso irrinunciabile della Planet Life Economy Foundation sui temi dello sviluppo sostenibile. Quest’anno tutte le iniziative si sono svolte presso la sede della Fondazione Filarete con la partecipazione del gotha delle aziende nazionali e internazionali del commercio, della grande distribuzione e non solo: da Lidl a Cuki, da L’Oreal Garnier a Ferrarelle. L’ambasciatore “Naturium”, Bernard Dika, ha relazionato nel corso di incontri, dibattiti e tavole rotonde, declinando i principi del progetto culturale che si è radicato in Calabria e punta a sollecitare elementi di discussione che abbracciano il benessere olistico, l’alimentazione, la salute e i rapporti con i nuovi sistemi produttivi e la vivibilità del pianeta.

Citando Ernest Hemingway, Dika ha affermato: “Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare”. Continuando, ha precisato: “Occorre mettere in campo nuove strategie volte ad incentivare la consapevolezza dei consumatori sulla sostenibilità ambientale. C’è di mezzo il nostro presente e il nostro futuro, non possiamo scappare”.

Il Green Retail Forum è l’appuntamento annuale di confronto tra operatori, istituzioni ed accademia sull’evoluzione della distribuzione verso la sostenibilità (economica, sociale, ambientale). Gli stili di vita dei cittadini e l’innovazione degli operatori, necessaria per la competitività, sono influenzati dal momento e dal luogo della spesa. Questa influenza, in modo positivo, può condurre al miglioramento degli impatti ambientali e sociali con ricadute sul valore e sulla qualità della vita. Green Retail Forum è un evento organizzato da Plef, una libera Fondazione senza scopo di lucro che, dal 2003, si occupa di dare concretezza ai principi della sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali d’impresa.