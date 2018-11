Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, venerdì 23 novembre, sarà in visita di mattina in Calabria e nel pomeriggio in Campania. Ancora non è stato però diramato il programma dettagliato di tutta la giornata che sarà reso noto nelle prossime ore.

Anche se molto probabilmente il Presidente Conte si recherà in Prefettura a Reggio Calabria dove avrà un incontro con il Prefetto Michele Di Bari poi si sposterà a Locri e infine a Crotone.