Il tappo della bibita è difettoso e può diventare un proiettile, Schweppes richiama la Tonic

Si tratta della nota bibita gassata della nuova gamma premium del 1783 di Schweppes. Il sigillo può esplodere come un proiettile

Schweppes, il marchio dell’omonima azienda inglese di soft drinks, sta richiamando la nuova gamma di Tonic per via di un potenziale rischio fisico per i consumatori. Il prodotto deve essere ritirato per via del suo tappo: a causa di un difetto nella chiusura, la bevanda rischia di stapparsi improvvisamente e violentemente mentre si maneggia la bottiglia. Il rischio è serio: il tappo può diventare una sorta di proiettile. Una roba pericolosissima che può esplodere da un momento all’altro.

Il prodotto interessato da richiamo sono le bottiglie di vetro da 600 ml della gamma 1783, anche se è un problema limitato solo ad alcune bevande che include i gusti al Crisp Tonic, Light Tonic, Cucumber, Floral and Salty Lemon flavours. Ciò influisce sul prodotto con una data di scadenza fino al 31 marzo 2019 compresa. Questa data può essere trovata sul retro della bottiglia. Nulla di anomalo all’apparenza nella confezione se non fosse che un difetto nella chiusura del tappo per certi versi banale, rischia di stapparsi violentemente diventando un potenziale proiettile.

Nonostante questa considerazione visto che il target di consumo è costituito non solo da adulti ma anche da adolescenti, non si può escludere che un incidente si trasformi in tragedia. Per questo motivo l’azienda ha deciso di ritirare tutte le bottiglie difettose. In attesa di individuare un nuovo tappo idoneo alle confezioni, restano sospese le forniture ai canali distributivi, proprio nella stagione estiva in cui si è soliti registrare il picco delle vendite. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte per i consumatori, lo “Sportello dei Diritti” invita i consumatori che hanno acquistato la Schweppes tonic water sopra indicata di maneggiare con cura le bottiglie. Alcune bottiglie potrebbero presentare un difetto nella chiusura del tappo che rischia di stapparsi violentemente.