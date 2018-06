Il tempo di fermarsi

Nelle terre lontane dell’Antico Oriente, dell’Asia, dell’Africa molte culture si sono da sempre prese cura dell’Uomo attraverso pratiche e riti che hanno fuso la conoscenza e la scienza con la spiritualità. Un’idea non disgiunta di anima e corpo ma di un tutt’uno che le mani esperte e le menti illuminate di grandi sacerdoti o di sapienti, hanno contribuito a migliorare la vita, il pensiero, la salute, lo spirito di milioni di persone. Il rapporto tra anima, corpo e psiche ha determinato nelle più importanti civiltà del mondo, una vera e propria cultura del benessere, le relazioni con gli altri e con l’armonia dell’Universo.

Ciò che in quei Paesi era ed è un normale modo di vivere e di stare bene, nei nostri continenti era poco conosciuto, fino a quando le genti si sono spostate sul pianeta e hanno portato con sé i saperi di discipline come Yoga, Ayurveda, le varie forme di meditazione, di linguaggio del corpo e della mente, di cura attraverso gli elementi fondanti della natura, come l’acqua, il fuoco, le piante, i colori, le essenze, gli aromi. Nel mondo è nato così un movimento globale che fa incontrare dappertutto ormai popoli di ogni razza e costumi, dando vita a eventi che racchiudono un concentrato di confronti, celebrazioni, condivisioni, divulgazione. Il 21 giugno ricorre la Giornata Mondiale dello Yoga. Conosciamo ormai tutti il significato e i contenuti di questa scienza – arte che abbraccia i luoghi interiori dell’uomo al fine di mitigare i tumulti che la vita quotidiana e lo stress alimentano, togliendo serenità, pace interiore, equilibrio e salute. In Calabria questa ed altre tecniche meditative e corporali sono praticate ormai in molte città, in svariate sedi.

L’Associazione Olistica Benessere Centro Zen, opera nella nostra regione promuovendo queste discipline affascinanti e suggestive come i nostri luoghi, e ha sede in una lussuosa struttura affacciata sull’azzurra Baia di Soverato Nord. In questo luogo che ospita attività come i massaggi con le pietre e gli olii, il massaggio ayurvedico, la riflessologia plantare, il riequilibrio energetico Reiki, il massaggio tibetano, i percorsi di coppia e pratiche olistiche più varie, è una straordinaria dimora di gran fascino dove si organizzano momenti di relax, di studio, di meditazione, di benessere fisico con esperti di esperienza internazionale. Roberta Ritacco è la giornalista che ha deciso di trasformare la sua lussuosa villa B&B Luxury Suite, in un bed and breakfast con suites e sale imperiali per weekend benessere e un angolo del giardino dedicato al pensiero Zen da dove poter far conoscere e divulgare le culture olistiche per una società che corre, che si nutre distrattamente, che non ha il tempo di fermarsi per meditare, scegliere, decidere

. L’Associazione Olistica Benessere si preoccupa di offrire queste opportunità, di rappresentare l’”altra parte” della vita e della cura del sé, ogni giorno della settimana. Il 21 giugno, proprio nella Giornata Mondiale dello Yoga organizza a partire dalle ore 20,00 un appuntamento speciale con discipline orientali più varie, nella suggestione di un magnifico giardino mediterraneo affacciato sul mare. Abbiamo chiesto a Roberta Ritacco da cosa è scaturito questo progetto: “Tutto è iniziato guardando il mare e i tramonti da questa casa. L’idea di poter essere di aiuto a me e agli altri per trovare equilibrio, riprendere l’energia che la vita ci assorbe, mi ha fatto pensare di dedicare parte del mio tempo a questo progetto.”

Calde atmosfere illuminate da candele e ingentilite da profumi e aromi orientali e mediterranei, caratterizzeranno lo SPIRITUAL YOGA DAY, in cui un mood spiritual arriverà fino all’anima, davanti a un mitico tramonto. Naturopati, medici, un maestro di Yoga e altre gradite sorprese, saranno i protagonisti insieme ai partecipanti, di un evento che inaugurerà il solstizio d’estate, in cui astri e uomini condivideranno tra rituali zen e musica, il tempo e la storia.

Vittoria Camobreco