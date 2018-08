Il Turismo, il meteo a Ferragosto, la Calabria e i suoi… detrattori

La Calabria al Nord? È, da sempre, invidiata. Per tutte le sue straordinarie qualità: il clima sempre mite, il mare, le sue bellezze naturali e via dicendo. Per questo motivo, ahiloro!, non manca chi – dopo essersi accorto della superiorità di questa Terra – cerca (invano) di gettare discredito.

È accaduto finanche in una trasmissione televisiva nazionale in cui si era parlato di meteo a Ferragosto, fotografando un’Italia divisa, con sole a Sud e temporali al Nord. A loro è dedicata questa massima che, da qualche ora, circola un po’ ovunque, negli ambienti turistici e nella Rete.