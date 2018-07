Illustrata la settima edizione del “Borgia Film Festival”, si parte il 9 agosto

Borgia capitale del cinema in Calabria, illustrata la settima edizione della kermesse organizzata con la partnership del Comune: si parte il 9 agosto

Borgia capitale del cinema in Calabria, con una “tre giorni” di proiezioni e di grandi ospiti come Laura Torrisi, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis ed Elena Russo. Sarà particolarmente ricca la settima edizione del “Borgia Film Festival”, che si svolgerà dal 9 all’11 agosto: la kermesse è stato presentata ufficialmente dal direttore artistico del Festival, Rosalba Fusto, alla presenza del sindaco Elisabeth Sacco e del consigliere comunale delegata allo Spettacolo, Silvia Lanatà. La Fusto ha illustrato i dettagli di un programma e di un cartellone che confermano la sempre più alta qualità ormai raggiunta dal “Borgia Film Festival”, quest’anno dedicato alla memoria di una leggenda del cinema italiano, Virna Lisi: sono oltre 60, infatti, i cortometraggi pervenuti ai curatori della kermesse, di questi ne sono stati selezionati 10, che saranno proiettati e premiati nella serata finale dell’11 agosto.

Tra i “corti” presenti al Festival anche un’opera girata a Catanzaro da Andrea Paonessa. I premi sono realizzati dal maestro orafo Michele Affidato: altri riconoscimenti sono, invece, una produzione di Gioielleria Costa. Nomi di grido impreziosiranno il “red carpet” del “Borgia Film Festival”, che il 9 agosto ospiterà Laura Torrisi, il 10 agosto Maurizio Mattioli e Ricky Memphis e l’11 agosto Elena Russo. Ma le serate – ha ricordato Rosalba Fusto dopo aver ringraziato i partner e gli sponsor del Festival – saranno animate anche da numerose iniziative collaterali, con un grande spazio la bellezza l’11 agosto (organizzazione Spanò e Vono), per il canto e per la danza.

A portare ci saluti istituzionali alla presentazione della kermesse è stata il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco, che ha anche annunciato l’imminente presentazione del calendario dell’estate borgese. «Mai come quest’anno – ha detto il sindaco – va premiato il lavoro di Rosalba Fusto, ma anche quello del Comune. Da quando è entrata in vigore la circolare Gabrielli le prescrizioni normative sono aumentate. Le difficoltà sono tante. Come Comune – ha ricordato Elisabeth Sacco – abbiamo destinato al festival 3mila e 500 euro. Una cifra quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno. Saremo accanto a Rosalba e difenderemo sempre il “Borgia Film Festival”». A sua volta, il consigliere comunale Silvia Lanatà ha invito «tutti a partecipare al Festival e alle iniziative previste dal nostro calendario». La kermesse, presentata da Rosalba Fusto e Antonio Sinopoli, è realizzata con il prezioso supporto di Rino Rodio.