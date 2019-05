In arrivo ciclone scandinavo: previste piogge, temporali e forti venti

Un peggioramento in arrivo per le condizioni meteo con piogge e temporali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte calo delle temperature. Lo rende noto la Protezione Civile, che annuncia temporali su Toscana, Umbria e Lazio, e da domenica su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.

Attesi venti forti dal pomeriggio di domenica su Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. Anche per questa ragione per domenica si prevede allerta gialla che interesserà la Calabria, ma anche tutto il meridione d’Italia.