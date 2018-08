In fiamme a Chiaravalle struttura adibita a fienile

Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenute nel pomeriggio di ieri per un incendio divampato in Località Pirivoglia nel comune di Chiaravalle Centrale. L’incendio ha interessato una struttura adibita a fienile e ricovero di un piccolo gregge, adiacente ad un magazzino contenente attrezzature agricole e materiale di vario genere.

Le unità vigilfuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale con supporto di autobotte proveniente dalla sede Centrale hanno provveduto a mettere in salvo il gregge e a sedare le fiamme. Per una più efficace operazione di spegnimento si è reso necessario l’utilizzo di un escavatore per lo smassamento dell’enorme quantitativo di fieno. Il rogo ha provocato ingenti danni alla struttura con la completa distruzione e crollo del tetto avente struttura in legno e laterizi.

Diverse le ore di lavoro per circoscrivere l’incendio evitando che lo stesso coinvolgesse anche il magazzino adiacente. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino a notte inoltrata. Non si registrano danni a persone.