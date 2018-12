In fiamme una struttura balneare, danni anche all’interno dei locali

In fiamme una struttura balneare in località Marincoli a Simeri Mare nel comune di Simeri Crichi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina con supporto dell’autobotte della sede Centrale. L’incendio, secondo i primi rilievi, sembra essere partito dalla cucina.

La struttura è stata danneggiata in modo parziale dalle fiamme con danni all’interno dei locali a causa del fumo denso. Nessun elemento utile, al momento, è stato rinvenuto circa l’eventuale origine dolosa dell’incendio. La struttura, in questi giorni era in attività. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e accertamenti sono in atto.