In giro per la spiaggia seminudo e ubriaco, 36enne denunciato

Vagava in evidente stato di ebrezza e seminudo per la spiaggia di località Trainiti a Briatico. Con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico un 36enne di Vibo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della locale Stazione. L’uomo è stato fermato ed identificato dai militari dopo una segnalazioni di alcuni bagnanti.

Incurante della presenza di famiglie con bambini, il 36enne stava camminando lungo la spiaggia della località al confine tra Vibo e Briatico tra lo stupore e l’incredulità dei bagnanti che hanno avvisato i carabinieri. Una volta fatto rivestire l’uomo è stato allontanato dalla spiaggia e portato in caserma dove è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo.