Incendiata l’auto di un dirigente scolastico a Squillace

E’ accaduto questa notte intorno le ore 4:00. Un incendio, con molta probabilità di matrice dolosa, ha distrutto completamente un’automobile. Si tratta della Mercedes di proprietà del dirigente scolastico in pensione Luigi Muccari, parcheggiata in piazza Vescovado a Squillace.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo. Una Ford Fiesta parcheggiata nelle vicinanze, di proprietà di una donna del luogo, ha subito danni. Sempre nel centro storico, mercoledì scorso, ignoti avevano tentato di incendiare un’altra vettura del dirigente scolastico in pensione, una Suzuki modello Jimmy, incendio che però alcuni vicini sono riusciti a spegnere, e nella stessa notte, sempre ignoti hanno incendiato, distruggendola completamente, una Mercedes di proprietà della nipote, di professione avvocato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Squillace, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Catanzaro per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Non si sono registrati danni a persone.