Incendio distrugge capannone, morti diversi animali

Numerose chiamate sono pervenute questa notte alla centrale operativa del 115 per segnalare un probabile incendio di arbusti e macchia mediterranea le cui fiamme erano visibili dalla Strada Statale 106, ma i Vigili del Fuoco, una volta sopraggiunti sul posto, hanno trovato tutt’altro scenario.

Il personale del distaccamento di Sellia Marina è intervenuto questa notte in loc. Borda nel comune di Sersale per l’incendio che ha interessato un capannone, con struttura in legno e copertura in lamierato, adibito a fienile e ricovero animali. Le fiamme hanno completamente distrutto la costruzione ed alcuni capi di bestiame, per la precisione ovini, sono rimasti coinvolti nell’incendio.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati diverse ore prima di riuscire a domare l’incendio. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine dell’incendio ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Il personale veterinario dell’ASP di Catanzaro e una ditta specializzata sono intervenuti per lo smaltimento degli animali deceduti.